Alpini: Gasparri, 'bene sollecitazione Mattarella, ho già presentato proposta legge'

06 maggio 2022

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Condivido le parole del Presidente Mattarella sulla necessità di una celebrazione di tutte le Forze Armate, che ho sostenuto per lungo tempo in Parlamento. Ottenendo l'approvazione di un ordine del giorno in tal senso. Ora per raccogliere la giusta osservazione del Presidente Mattarella basta approvare la mia proposta di legge n. 2106 del 23 febbraio 2021 che istituisce in modo formale e chiaro le celebrazioni per l'Unità nazionale e le Forze Armate per il 4 novembre. Colmando il vuoto legislativo opportunamente rilevato e rendendo così il giusto onore non solo agli Alpini ma a tutto il popolo in divisa di ieri e di oggi”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della commissione Difesa di Palazzo Madama.