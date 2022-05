Ucraina: Conte, 'Guerini? parole preoccupanti ma poi precisazione doverosa'

05 maggio 2022 a

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Quella espressione che appena l'ho letta dalle agenzie mi ha molto preoccupato ma vorrei dare atto che Guerini l'ha in parte corretta perchè presa così come è stata diffusa è preoccupante perchè significa che siamo disponibili a distruggere postazioni russe in territorio russo ma devo dare atte a Guerini che ha fatto una precisazione che io ritengo doverosa". Così Giuseppe Conte a Dritto e Rovescio su Rete4.