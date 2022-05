Calcio: Conference League, Roma in campo con Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Abraham

05 maggio 2022 a

Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni di Roma e Leicester, in campo alle 21 allo stadio Olimpico nella semifinale di ritorno di Conference League. Mourinho ha sciolto il dubbio in mediana con Sergio Oliveira che sostituirà Mhitaryan a centrocampo. In avanti confermati Zaniolo e Pellegrini alle spalle di Abraham. Rodgers invece si affida al totem delle Foxes Jamie Vardy, in dubbio fino all'ultimo ma poi regolarmente schierato dal tecnico irlandese. Questi gli 11 iniziali.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Leicester (4-3-3): Schmeichel; Pereira, Fofana, Evans, Justin; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Lookman, Vardy, Barnes. Allenatore: Rodgers.