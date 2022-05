Biancamano: gip dispone sequestro 4 mln euro a ex presidente Pizzimbone

05 maggio 2022 a

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - E' di quasi 4 milioni di euro la somma del sequestro preventivo disposto dal gip di Milano Raffaella Mascarino nei confronti di Giovanni Battista Pizzimbone, ex presidente del gruppo quotato Biancamano, arrestato per bancarotta e insider trading in un'operazione della Guardia di finanza che ha portato ai domiciliari altri due ex vertici, Massimo Delbecchi e Alessandra De Andreis. In particolare nell'ordinanza, il gip ha disposto il sequestro preventivo di quasi 2 milioni di euro su un conto svizzero intestato a Gbp Investments & properties ltd e di oltre 2 milioni - sempre depositati a Lugano - su un conto corrente di Pizzimbone.