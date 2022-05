Vicenza: da inizio anno 21 casi di illecita percezione reddito cittadinanza

04 maggio 2022 a

Vicenza, 4 mag. (Adnkronos) - Dall'inizio dell'anno sono 21 i casi di illecita percezione del reddito di cittadinanza individuati dalla guardia di finanza vicentina, 19 le persone denunciate per aver dichiarato il falso o effettuato omissioni nella dichiarazione sostitutiva unica: i finanzieri hanno quindi proposto all'Inps il blocco delle distinte posizioni controllate e all'autorità giudiziaria il recupero di circa 205 mila euro.I controlli hanno interessato quasi tutto il territorio provinciale. Per 12 persone è stata accertata la dichiarazione di falso in merito allo stato di residenza per ottenere il reddito di cittadinanza. Un uomo, invece, ha omesso di riferire dell'acquisto fatto dal figlio, in seno al proprio nucleo familiare, di una moto immatricolata nei due anni precedenti la presentazione della richiesta.

Una donna è stata denunciata per aver omesso di dichiarare la posizione di impiego del marito, avvantaggiandosi così dal 2019 al 2021 di circa 33 mila euro. Un'altra donna non ha dichiarato il fatto che il marito fosse ristretto in carcere. Per omesse informazioni riguardo la posizione d'impiego è stato denunciato un uomo mentre per omissioni connesse alla variazione del proprio nucleo familiare con relative modifiche patrimoniali è stata segnalata alla Procura una donna.

Di recente i finanzieri della compagnia di Arzignano, in sinergia con il Comune di Montecchio Maggiore, hanno eseguito due decreti di sequestro preventivo di somme percepite indebitamente da tre persone che abitano nel locale insediamento nomadi.