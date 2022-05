04 maggio 2022 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "La nostra proposta è quella dei 5 capi di Stato e di governo di Italia, Spagna, Francia, Germania e Polonia insieme a Kiev per spingere per una pace duratura convincere e obbligare la Russia, sulla linea del Papa, per arrivare alla pace. Questo è l'obiettivo cui stiamo lavorando e a cui teniamo di più”. Lo ha detto Enrico Letta.