Ucraina: Giovannini, 'commercio si sposta a sud, Italia ruolo importante'

Palermo, 4 mag. (Adnkronos) - "Bisogna continuare ad investire adeguatamente nel Mezzogiorno soprattutto alla luce delle opportunità che un dramma, come quello che sta vivendo l'Ucraina, con una guerra violenta e insensata, sta generando in termini di riposizionamento dei flussi nell'ambito della geopolitica globale. Un'Unione Europea che avesse maggiore difficoltà a commerciare verso est, dovrà guardare di più verso il Sud. In questo prospettiva di orientamento dei flussi e anche delle attività manifatturiere il nostro Paese potrebbe svolgere un ruolo più importante e gli investimenti che abbiamo messo in campo vanno accelerati". Così il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini intervenendo in collegamento all'inaugurazione del nuovo Terminal del porto di Palermo.