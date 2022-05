Strada Parchi: Giovannini, 'prorogare blocco tariffe fino al 31 dicembre 2022'

04 maggio 2022 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - ''La commissione di verifica ha confermato la sussistenza di profili di criticità, principalmente incentrati nelle attività manutentive. Quindi il governo ritiene opportuno operare per far si che l'attuale blocco delle tariffe previste fino al 30 giugno 2022, venga prorogato fino al 31 dicembre 2022''. Lo sottolinea il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in una comunicazione al parlamento.