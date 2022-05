Pd: Conte, 'bisogna intendersi, per M5S ci sono principi non negoziabili'

04 maggio 2022 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Col Pd bisogna intendersi, chi vuole lavorare con noi deve sapere che per noi ci sono principi non negoziabili", rimarca il leader dei pentastellati, Giuseppe Conte. Sul tema del riarmo da parte dei dem c'è stato "un chiarimento tardivo", nel secondo governo Conte il Pd "aveva sposato la transizione ecologica, poi ci propone gli inceneritori", insiste il presidente M5S: "Noi non stiamo cambiando strategia. Chi lavora con noi deve chiarire quelle posizioni".