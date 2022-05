Palermo: Fi sosterrà Lagalla, chiesta a Cascio rinuncia

04 maggio 2022 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Forza Italia ha fatto una scelta di generosità e buonsenso, mettendo da parte l'interesse personale, per consentire al centrodestra di tornare vincente e ai cittadini di Palermo di voltare finalmente pagina rispetto a questi troppi anni di degrado. Forza Italia, che pure è il primo partito della coalizione in Sicilia, ha chiesto a Francesco Cascio di rinunciare alla sua candidatura a sindaco della città di Palermo e sosterrà il progetto di Roberto Lagalla". Lo rende noto il partito di Silvio Berlusconi.

"Lo ringraziamo per il suo senso di responsabilità, quello stesso per cui, da 25 anni a questa parte, Forza Italia lavora, come ha fatto oggi ancora una volta, per tenere unita la coalizione", si legge nel testo.