Omofobia: Cirinnà, 'ripresentiamo ddl Zan come approvato a Camera, speriamo in miracolo'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Una legge contro i crimini d'odio è fondamentale, la ripresentiamo come approvata alla Camera, è un testo di mediazione assolutamente buono, speriamo in un miracolo, speriamo che chi l'ha votata alla Camera la rivoti al Senato, in modo che possa essere approvata de plano in terza lettura alla Camera prima della fine della legislatura". Lo ha affermato Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd, in una conferenza stampa al Senato per annunciare la ripresentazione del ddl Zan contro l'omotransfobia.