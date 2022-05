04 maggio 2022 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Sarò il primo alunno di questa scuola, continuerò a studiare come ho sempre fatto e tutti coloro che aspirano a fare un percorso nel Movimento dovranno studiare con me. Apriremo i nostri corsi senza steccati ideologici, apriamo a tutti i cittadini". Così il leader M5S Giuseppe Conte, presentando la scuola di formazione del Movimento 5 Stelle in conferenza stampa.