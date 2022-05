L.elettorale: Castellone (M5s), 'con convergenza partiti si può modificare'

04 maggio 2022 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Il proporzionale "a nostro avviso garantisce maggiore rappresentanza e corrisponde alla volontà degli elettori. Spero ci sia tempo di fare le modifiche necessarie. In questo Parlamento sempre un pò in affanno, intasato dai decreti come quelli per il Pnnr, diventa complicato inserire altre cose nell'agenda politica. Ma se c'è la convergenza delle forze politiche di sicuro si riesce". Lo ha detto la presidente dei senatori M5s Mariolina Castellone a Radio anch'io.