Italia-Giappone: Draghi, 'alleanza solida e duratura, da incontro oggi nuovo impulso'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Sono felice di ricevere a Palazzo Chigi il Primo ministro Fumio Kishida. Italia e Giappone sono uniti da un'alleanza solida e duratura. Sono passati 156 anni da quando i nostri Paesi firmarono il Trattato per una “pace perpetua e un'amicizia costante”. Da allora questa amicizia è stata alimentata da collaborazioni in ogni campo e in molti formati – come il G7 e il G20. Penso anche alla passione per il cinema che accomuna i nostri Paesi, che ha visto registi di più generazioni influenzarsi a vicenda. Sono certo che l'incontro di oggi fornirà ulteriore impulso alle nostre già eccellenti relazioni bilaterali". Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il primo ministro giapponese al termine dell'incontro oggi a Palazzo Chigi.