Governo: Conte, 'inizio a pensare che qualcuno voglia M5S fuori'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Dicono che il M5S vuole uscire dal governo ma inizio a pensare che qualcuno voglia spingere il M5S fuori dal governo, se è questa l'intenzione lo dicano chiaramente". Lo afferma Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sulle critiche rivolte dal premier Mario Draghi al superbonus.

"Chiedo rispetto per 11 milioni di cittadini che hanno votato il Movimento, non vanno presi in giro", rimarca l'ex presidente del Consiglio.