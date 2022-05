Energia: Giovannini, 'bonus 200 euro a persone in difficoltà'

04 maggio 2022 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Il nuovo bonus di 200 euro per lavoratori e pensionati ''è un intervento a favore delle persone maggiormente in difficoltà. E' chiaro che non abbiamo fatto questa settimana una legge di bilancio, ma come ha detto il presidente del Consiglio, ci stiamo preoccupando di interventi settoriali e disegnati per quelle categorie e quei settori maggiormente in difficoltà. Per interventi strutturali c'è tempo, anche alla luce dell'approvazione della delega discale''. Lo sottolinea il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in un'intervista a Radio 24.