Energia: De Luca, 'difendere interessi nazionali non è tradimento alleanze'

Napoli, 4 mag. (Adnkronos) - "Credo che siamo in una situazione estremamente delicata, e francamente credo che in Italia ci sia una sottovalutazione del problema. Abbiamo un problema di forniture, di tempi, abbiamo un problema di costi. L'Italia non è in grado di risolvere il problema prima di due o tre anni, da qui a due tre anni dobbiamo utilizzare le risorse energetiche che abbiamo, tutto il resto sono chiacchiere". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rispondendo a una domanda sui problemi di fonti energetiche legati alla guerra in Ucraina.

"Dobbiamo avere la forza politica e il coraggio di dire con grande chiarezza che l'Italia non può mettere in ginocchio il suo sistema produttivo sull'altare di un conflitto di cui non si capisce bene l'esito. Difendere gli interessi nazionali non è né un optional né un tradimento di chissà quali alleanze. E' semplicemente il dovere del Governo italiano. Questo è l'orientamento mio e della Regione Campania", ha aggiunto De Luca.