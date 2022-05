eCommerce, nasce la Live Streaming School

04 maggio 2022 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Il Livestream Shopping non arresta la sua corsa. Partito dalla Cina, è ormai realtà anche in Italia, dove sempre più merchant creano eventi live per promuovere prodotti sul proprio sito eCommerce e con la crescita di questo fenomeno si afferma un nuovo modello di vendita incentrato sulla figura dello streamer. Contemporaneamente, si fa più forte la domanda di figure abili a vendere e promuovere articoli in live streaming, un'attività che richiede competenze specifiche non assimilabili a quelle degli addetti vendita o degli store manager classici. Si rendono così necessari percorsi di formazione ad hoc per streamer e venditori in live streaming. Di qui il progetto della Live Streaming School lanciata da Marlene, la nuova soluzione di Livestream Shopping B2B di Flyer Tech, tra le prime soluzioni di live streaming per eCommerce nel nostro Paese già provata da realtà come Dmail, Victoria's Secret, Bath & Body Works e Kasanova.

Il progetto vede la creazione di una vera e propria scuola di live streaming con l'obiettivo di formare professionisti della vendita in diretta per shop online. La scuola, di cui è in partenza la prima edizione, è la prima in Italia a offrire un percorso di formazione specifico per il live streaming rivolto agli eCommerce. Per l'occasione, Marlene ha raccolto esperti da tutta Italia di diversi settori, come Marco Gervasi (consulente ed esperto dell'eCommerce in Cina), Cristiano Carriero (Co-founder La Content Academy e La Classe, nonché esperto di Storytelling e Content Marketing), Gian Luca Caruso (voice coach, speaker e doppiatore), Giordano Bruno (Ceo & Founder Futura Network e Music In Box) e tanti altri.

Diverse le tematiche al centro delle lezioni, tra cui storia ed evoluzione del Livestream eCommerce, trend del mercato, Storytelling, Influencer Marketing, ma anche corsi pratici di dizione, Public Speaking e improvvisazione. Non mancheranno inoltre moduli di Pnl e coaching. La scuola, che si concluderà con un workshop finale, si propone di fornire una formazione completa dalla forte sinergia tra teoria e pratica, al fine di creare professionisti a 360° specializzati nella vendita online in diretta. Che è ciò di cui gli eCommerce, secondo Marlene, più hanno bisogno in questo periodo di rapida esplosione del Livestream Shopping.