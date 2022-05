Difesa: Mattarella, 'Esercito al servizio della Repubblica anche a livello internazionale'

04 maggio 2022 a

Roma, 4 mag (Adnkronos) - "L'Esercito, con le capacità professionali e operative delle sue donne e dei suoi uomini, si propone come componente efficace del nostro strumento militare, al servizio della causa della Repubblica e nell'ambito delle responsabilità proprie alla comunità internazionale". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al capo di stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Pietro Serino, per il 161° anniversario della costituzione dell'Esercito.

"In questa giornata, rivolgendomi agli uomini e alle donne della Forza Armata e al personale civile che in essa opera, desidero esprimere l'apprezzamento per l'attività svolta, sia nel concorso alla sicurezza interna nel presidio territoriale atto a prevenire attacchi di matrice terroristica, sia nelle missioni all'estero a tutela dei valori di libertà e democrazia propri dell'Alleanza Atlantica, sia nelle missioni di mantenimento della pace nelle zone più martoriate del mondo, sia, infine, nell'operare, a fianco del Servizio Sanitario Nazionale, per contrastare gli effetti della pandemia", prosegue Mattarella.

"Alla bandiera dell'Esercito, che riassume tutte le espressioni di valore dei suoi Corpi e delle sue specialità, e a quanti hanno offerto il loro sacrificio per il bene della Patria, rivolgo il mio commosso pensiero. A voi e alle vostre famiglie invio il più caloroso saluto e l'augurio più fervido.Viva l'Esercito Italiano, viva le Forze Armate, viva la Repubblica!", conclude il capo dello Stato.