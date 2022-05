Coni: Malagò, 'su professionismo donne vera discriminazione all'interno dello sport'

04 maggio 2022 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Il presidente del Coni Giovanni Malagò durante il Consiglio Nazionale tenutosi nel Salone d'Onore sul professionismo femminile, ha reso noto che c'è una legge, 91/81 “completamente anacronistica” che individua alcune federazioni e categorie di atleti che sono professionisti. Il Presidente ha fatto i complimenti alla Federcalcio che “ha mosso le acque” e ha riconosciuto le atlete tesserate in Serie A come professioniste, ma che i fondi stanziati non sono sufficienti e ciò va a carico delle società che fanno fatica già senza questi oneri contributivi. Malagò ha sollevato quindi il quesito sul perché una calciatrice di Serie A è professionista e un'atleta come Pellegrini o Goggia no? Malagò ha parlato “di una vera discriminazione all'interno dello sport”.