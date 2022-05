Cinema: Manfredi, 'successo Napoli ai David, Comune sostiene produzioni'

04 maggio 2022 a

Napoli, 4 mag. (Adnkronos) - "Lo straordinario successo del cinema napoletano ai David di Donatello, suggellato in primis dai premi conferiti ad Antonio Capuano, Paolo Sorrentino, Silvio Orlando, Eduardo Scarpetta, Teresa Saponangelo, Daria D'Antonio, Leonardo Di Costanzo, Valia Santella e Bruno Oliviero, conferma la forza dei nostri talenti, ma è anche il frutto della creazione di una 'fabbrica dei sogni' che va consolidata nella sua capacità industriale. E Napoli ne è sempre più il motore". Lo dichiara il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

"Su questo fronte - spiega il primo cittadino - il Comune sta infatti intensificando gli sforzi amministrativi avviati negli anni scorsi con l'Ufficio Cinema per sostenere le produzioni audiovisive in grado di promuovere l'immagine della città in giro per il mondo. Stiamo lavorando ad una semplificazione amministrativa nonché ad una programmazione culturale che renda la città ancora di più attrattiva".