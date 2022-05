Calcio: Juventus, Cuadrado e De Sciglio parzialmente in gruppo

04 maggio 2022 a

Torino, 4 mag. - (Adnkronos) - La Juventus si prepara alla trasferta del 'Ferraris' contro il Genoa di venerdì sera, ultimo impegno prima della Finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo. La squadra bianconera si è allenata oggi alla Continassa: nel menu di giornata, esercitazioni tecniche per la fase di possesso palla, specifiche per reparto, e partitella finale. Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio si sono allenati parzialmente in gruppo.