Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - "Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all'estero in questo momento". Così l'agente dell'attaccante della Juventus Paulo Dybala, Jorge Antun, smentisce accordi con altre squadre da parte della Joya per la prossima stagione.