Biodiversità, i rettili rischiano di più

04 maggio 2022

(Adnkronos) - Un rettile su 5 è a rischio estinzione, è quanto emerge da uno studio dell'università di Melbourne pubblicato sulla rivista scientifica Nature. I ricercatori hanno esaminato lo stato di conservazione di 10 mila specie di rettili determinando che le specie più a rischio sono quelle legate all'habitat delle foreste pluviali minacciate dal disboscamento per far spazio ad agricoltura e sviluppo urbano. Inoltre i rettili sono fortemente minacciati dal riscaldamento climatico dato che in molte specie, alzando la temperatura sopra i 33 °C durante l'incubazione, danno vita a soli esemplari femmine creando uno squilibrio sul rapporto numerico tra sessi.