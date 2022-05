04 maggio 2022 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Sono favorevole ad andare con il Pd in molti Comuni" alle amministrative, "ma noi abbiamo alcuni standard, come la cultura della legalità. E in alcuni Comuni non possiamo andare insieme perché a livello territoriale ci sono situazioni" dove non vengono rispettati i nostri standard. Lo dice il leader M5S Giuseppe Conte, parlando in conferenza stampa.