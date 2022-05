Varese: donna e figlia uccise, fermato il marito**

04 maggio 2022 a

a

a

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - E' stato fermato dai carabinieri l'uomo di 57 anni sospettato di aver ucciso moglie e figlia e di aver gravemente ferito l'altro figlio a Samarate, in provincia di Varese. L'uomo si trova in ospedale per accertamenti. Nell'abitazione della famiglia a Samarate questa mattina sono state trovate morte la donna di 56 anni e la figlia di 16. L'altro figlio, di 23 anni, si trova all'ospedale di Varese in gravi condizioni.