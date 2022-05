Ue: Letta, 'sì a difesa comune, errore drammatico non costruirla'**

04 maggio 2022 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Non c'è mai stato un momento nel quale la prospettiva di una difesa comune europea sia tanto supportato dalle pubbliche opinioni e necessario in termini di destino che ci accumuna. Non cogliere questo senso di destino collettivo rappresenta uno strategico e drammatico errore che dobbiamo evitare". Così Enrico Letta all'Agorà 'Difesa comune europea: quali prospettive', organizzata della senatrice Roberta Pinotti, con il ministro Lorenzo Guerini e il commissario Ue, Paolo Gentiloni, tra gli altri.

"Se lasciassimo passare questo momento ci troveremmo di fronte alla necessità di un rafforzamento della difesa fuori da un contesto europeo che è l'unico in cui questa operazione può essere fatta, può essere vincente e condivisa da larga parte opinione pubblica".