Ucraina: Urso, 'parole Lavrov in intervista destano preoccupazione'**

04 maggio 2022

Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - "L'intervento del ministro degli Esteri russo Lavrov su una emittente italiana, per le parole che ha detto e per come le ha dette, per i richiami storici che ha fatto, è un elemento che desta preoccupazione". Lo ha detto il presidente del Copasir Adolfo Urso intervenuto a Rai Isoradio.

"Abbiamo un paese che purtroppo sta manifestando una volontà di aumentare la tensione - ha aggiunto Urso - anche con la minaccia dell'utilizzo di armi non convenzionali".