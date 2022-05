04 maggio 2022 a

a

a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Salta la riunione plenaria della Commissione Esteri del Senato, prevista per le 12, dopo le dimissioni di massa dei membri, per protesta contro la permanenza di Vito Petrocelli alla presidenza. La congiunta con la commissione Difesa, prevista per le 10, a quanto si apprende, verrà disertata dai membri della terza.