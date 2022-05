Fed: Powell, 'nei prossimi due incontri sul tavolo altri aumenti tassi da 50 punti'**

04 maggio 2022 a

a

a

Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - La Fed punta a "portare rapidamente il tasso di riferimento a livelli più normali, partendo dal presupposto che le condizioni economiche e finanziarie evolvono in linea con le aspettative": per questo "è opinione diffusa nel Comitato di Politica Monetaria che ulteriori aumenti da 50 punti base dovrebbero essere sul tavolo nei prosismi due incontri". Lo afferma il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, in conferenza stampa dopo la riunione del comitato di politica monetaria che ha deciso di accelerare sul rialzo dei tassi federali e di avviare il processo di riduzione del bilancio. Powell sottolinea come "le decisioni saranno guidate dai dati in arrivo e dall'evoluzione delle prospettive per l'economia": in ogni caso "continueremo a comunicare il nostro pensiero il più chiaramente possibile".