Ue: Draghi, 'vogliamo essere in prima linea per disegnare la nuova Europa'

Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Abbiamo reso l'Unione Europea uno spazio non solo economico, ma di difesa dei diritti e della dignità dell'uomo. È un'eredità che non dobbiamo dissipare, di fronte alla quale non possiamo arretrare. Il 9 maggio si conclude la Conferenza sul Futuro dell'Europa e la Dichiarazione finale ci chiede di essere molto ambiziosi. Vogliamo essere in prima linea per disegnare la nuova Europa". Lo ha detto Mario Draghi al Parlamento Ue.