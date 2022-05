Ue: Draghi, 'omaggio alla memoria di Sassoli, ha presieduto Parlamento Ue anni difficilissimi'

03 maggio 2022 a

a

a

Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Voglio prima di tutto rendere omaggio alla memoria di David Sassoli, che ha presieduto il Parlamento Europeo in anni difficilissimi. Durante la pandemia, il Parlamento ha continuato a riunirsi, discutere, decidere, a testimonianza della sua vitalità istituzionale e della guida di Sassoli. Sassoli non ha mai smesso di lavorare a quello che definì nel suo ultimo discorso al Consiglio Europeo, un “nuovo progetto di speranza” per “un'Europa che innova, che protegge, che illumina”. Questa visione di Europa è oggi più necessaria che mai". Lo ha detto Mario Draghi al Parlamento Ue.