Ucraina: Marcucci a Salvini, 'nostalgia Trump e fakenews Putin'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Salvini sente nostalgia di Trump, accusando il presidente Biden per la guerra in Ucraina. Una delle peggiori fakenews putiniane in bocca ad un leader del centrodestra italiano. Spero che qualche suo collega lo riporti alla realtà e gli ricordi almeno che in Italia sta con il governo Draghi, e che la guerra in Ucraina è stata mossa dalla Russia". Così il senatore Pd Andrea Marcucci replica al leader della Lega