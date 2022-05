Prezzo benzina e diesel ancora in aumento oggi in Italia

03 maggio 2022 a

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Continuano ad aumentare i prezzi di benzina e diesel in Italia. Sui listini dei maggiori marchi si registrano questa mattina nuovi rialzi dei prezzi consigliati, mentre restano sostanzialmente invariate le medie dei prezzi praticati alla pompa: benzina vicina a 1,8 euro/litro sul self service, gasolio oltre 1,81. Sul servito rispettivamente a 1,92 e 1,94 euro/litro.

Oggi entra in vigore la proroga fino all'8 luglio del taglio delle accise (30,5 centesimi al litro su benzina e gasolio, 5,7 centesimi al litro sul Gpl), che ieri il governo ha esteso anche al metano (azzerata l'accisa che valeva 3 millesimi al litro e Iva ridotta al 5%). Gli effetti sul prezzo del metano dovrebbero vedersi da domani. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP e Q8 registriamo un rialzo di un cent/litro su entrambi i carburanti.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,794 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,801 pompe bianche 1,780), diesel a 1,812 euro/litro (invariato, compagnie 1,819, pompe bianche 1,796). Benzina servito a 1,924 euro/litro (invariato, compagnie 1,967 pompe bianche 1,838), diesel a 1,941 euro/litro (+1, compagnie 1,986, pompe bianche 1,853). Gpl servito a 0,853 euro/litro (invariato, compagnie 0,855 pompe bianche 0,851), metano servito a 2,178 euro/kg (+1, compagnie 2,275, pompe bianche 2,101), Gnl 2,750 euro/kg (-16, compagnie 2,769 euro/kg, pompe bianche 2,735 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,870 euro/litro (servito 2,096), gasolio self service 1,891 euro/litro (servito 2,121), Gpl 0,931 euro/litro, metano 2,722 euro/kg, Gnl 2,966 euro/kg.