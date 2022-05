L.elettorale: Serracchiani (Pd), 'al Paese serve stabilità, non il Rosatellum'

03 maggio 2022 a

a

a

Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Il maggioritario o il modello di questi anni non garantisce governabilità e rappresentanza adeguata, in questa fase non serve al Paese". Lo ha detto Debora Serracchiani a Rainews24 parlando di legge elettorale.

"Il sistema elettorale è importante per la stabilità del Paese. Non è la soluzione ai problemi dei partiti e della politica ma è uno strumento cui far riferimento soprattutto all'esito del taglio dei parlamentari che chiede di rivedere le regole parlamentari", ha aggiunto la capogruppo del Pd alla Camera.