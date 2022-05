Corruzione: intercettata, 'arrestato ha comprato una macchina per noi'

03 maggio 2022 a

Milano, 3 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo comprato una macchina grazie a Carmelo, quindi voglio dire ci è andata bene...o meglio Carmelo ha comprato una macchina per noi". E' un'intercettazione riportata nell'ordinanza dell'inchiesta milanese su presunte tangenti che ha portato a 11 arresti. A parlare è la moglie di Massimo Cosimo Manco (in carcere), responsabile dell'Area servizi generali e sociali del Comune di Cornaredo nonché della Centrale unica di committenza di più comuni dell'hinterland con l'incarico di espletare gare d'appalto per forniture di beni e servizi.

L'uomo che regala l'auto da 26.800 euro sarebbe Carmelo Sparacino che, secondo l'accusa, ha l'obiettivo di favorire Fabbro Food. Il dialogo - risalente allo scorso maggio - è solo uno dei numerosi messaggi da cui "emerge con evidenza" la familiarità tra Manco e Sparacino, o meglio, scrive il gip Tiziana Gueli, "la circostanza che quest'ultimo elargisce al primo, con cadenza periodica, prebende di varia natura finalizzata ad ottenere i 'favori' ed una incondizionata disponibilità".