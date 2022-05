Borsalino e Mille Miglia insieme per tre anni

03 maggio 2022 a

Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - Borsalino è orgogliosa di annunciare la firma di un accordo di collaborazione della durata di 3 anni con 1000 Miglia, la corsa più bella del mondo. La Casa di Alessandria esordirà come Partner durante la quarantesima edizione della manifestazione, in programma dal 15 al 18 giugno 2022 lungo il tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia.

1000 Miglia è la gara di auto d'epoca per eccellenza che fa sognare il mondo raccontando la creatività e lo stile italiani, un mito fondato su decenni di successi e sul design senza tempo di automobili che continuano a esprimere il fascino della modernità. La competizione è un appuntamento internazionale di altissimo livello, un percorso appassionante e indimenticabile che, curva dopo curva, rettilineo dopo rettilineo, cattura gli occhi e il cuore di tutti. Borsalino e 1000 Miglia condividono l'impegno verso la bellezza, l'attitudine al viaggio e all'eleganza e la valorizzazione dell'heritage per ispirare il futuro. In occasione dell'apertura della manifestazione verrà presentata Borsalino X 1000Miglia, una collezione in tiratura limitata composta da 3 modelli iconici: Panama Extrafine, Panama Quito e baseball-cap. Borsalino celebra la quarantesima edizione di 1000 Miglia con l'impareggiabile artigianalità maturata in oltre 160 anni di manifattura e l'innovazione stilistica attraverso cui ridefinisce di continuo la propria tradizione.

È antico il legame fra la Casa di Alessandria e l'affascinante mondo delle automobili: tutto ha inizio con Teresio Usuelli Borsalino, detto Nino, rappresentante della terza generazione della famiglia e grande appassionato di velocità. Nel 1932 partecipò alla 24 Ore di Spa-Francorchamps e la sua passione lo influenzò anche durante la gestione del cappellificio. Intuendo le opportunità offerte dalla motorizzazione di massa del secondo dopoguerra, Teresio Usuelli Borsalino brevettò alcuni caratteristici modelli di copricapo dedicati agli automobilisti, come il Mambo che si distingueva per la calotta bassa, perfetta per essere indossata nell'abitacolo. L'antico legame con i motori si è rafforzato nei primi anni Duemila, quando Borsalino e la casa automobilistica Ferrari hanno presentato la collezione in tiratura limitata Borsalino X Ferrari.

“Siamo felici ed estremamente orgogliosi di collaborare con una delle manifestazioni italiane più apprezzate nel mondo: 1000 Miglia promuove cultura, lifestyle e territorio, proprio come Borsalino” – ha dichiarato Mauro Baglietto, Managing Director della Casa di Alessandria, “Questo accordo è una concreta dimostrazione di vicinanza alle migliori espressioni dell'italian way of living che sostiene il percorso di crescita internazionale di Borsalino”.

«Borsalino e 1000 Miglia sono due marchi che, oltre all'Heritage, condividono uno stile di vita in cui audacia di pensiero, design e bellezza sono più che semplici enunciazioni» sottolinea Alberto Piantoni, CEO di 1000 Miglia Srl «Sono valori che si concretizzano da un lato nel modo di realizzare pezzi unici come le creazioni di Borsalino e, dall'altro, in un marchio come 1000 Miglia che tiene fede alla promessa di attraversare il futuro».

Guidati da un percorso di eccellenza condivisa e alimentati da una consolidata brand experience, non perdere la rievocazione storica di questo entusiasmante viaggio Made in Italy che continua a rinnovarsi e a riscoprire la bellezza in tutte le sue declinazioni.