Ucraina: Lega, 'domani mattina ci dimettiamo da commissione Esteri'**

03 maggio 2022 a

a

a

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - “Domani mattina rassegneremo le dimissioni da componenti della Lega della commissione Esteri. Siamo convinti che i cittadini, in questo drammatico momento che stiamo attraversando, abbiano necessità di istituzioni funzionanti a pieno regime in grado di affrontare le delicate questioni che quotidianamente vanno dipanate. La commissione Esteri è fra queste e non merita di rimanere ostaggio di un presidente sfiduciato che ne impedisce la piena funzionalità”. Così i senatori della Lega in commissione Esteri Tony Iwobi, capogruppo, Stefano Lucidi, segretario e Manuel Vescovi, componente della medesima.