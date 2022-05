Energia: Draghi, 'servono risposte immediate per tutti cittadini europei'**

03 maggio 2022 a

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Vogliamo rivedere in modo strutturale il meccanismo di formazione del prezzo dell'elettricità, che dipende dal costo di produzione della fonte di energia più costosa, di solito il gas. In Italia, nei primi quattro mesi di quest'anno, il prezzo dell'elettricità è quadruplicato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un impatto durissimo sull'economia. I Governi hanno reagito con forza per tutelare imprese e famiglie, soprattutto quelle più deboli. L'Italia, da sola, ha speso circa 30 miliardi di euro quest'anno. La gestione emergenziale di questi rincari ha molti limiti, primo fra tutti la sostenibilità per il bilancio pubblico. Il problema è sistemico e va risolto con soluzioni strutturali, che spezzino il legame tra il prezzo del gas e quello dell'elettricità. Il problema del costo dell'energia sarà al centro del prossimo Consiglio europeo. C'è bisogno di decisioni forti e immediate, a vantaggio di tutti i cittadini europei". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando al Parlamento europeo.