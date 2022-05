Ucraina, Kiev: "Più di 1.200 civili uccisi solo in regione Kiev"

02 maggio 2022 a

Kiev, 2 mag. (Adnkronos) - L'Ucraina afferma di aver recuperato nella sola regione di Kiev i corpi di oltre 1.200 civili uccisi dall'inizio dell'nvasione della Russia. "Purtroppo quasi tutti i giorni facciamo scoperte terribili e registriamo i crimini dell'esercito russo nella regione di Kiev - ha detto il capo della polizia della regione, Andriy Nebytov, stando a quanto riporta Ukrinform - Finora sono stati esaminati dai nostri esperti i corpi di 1.202 civili uccisi". Secondo le notizie, sono 280 i cadaveri non ancora identificati. Circa 300 persone risulterebbero tuttora disperse.

"Speriamo di trovare vive queste persone - ha detto Nebytov - Sappiamo che per molte non ci sono contatti perché hanno perso i cellulari, perché gli occupanti (russi) li hanno sequestrati o perché sono state trasferite con la forza in Bielorussia o in Russia".