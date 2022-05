Prezzo benzina e diesel in forte aumento in Italia, quanto costa un litro oggi

02 maggio 2022 a

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - Non si fermano i rialzi dei prezzi di benzina e diesel oggi in Italia. La quotazione del gasolio è vicina al record storico toccato lo scorso 8 marzo. Brent in calo a 106 dollari. Le medie dei prezzi praticati alla pompa in modalità self service sono a un passo da 1,8 euro/litro per la benzina e a oltre 1,81 per il gasolio. Sul servito siamo rispettivamente a 1,92 e 1,94 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di tre centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di quattro quelli del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,795 euro/litro (+13 millesimi, compagnie 1,801 pompe bianche 1,780), diesel a 1,812 euro/litro (+20, compagnie 1,819, pompe bianche 1,796). Benzina servito a 1,924 euro/litro (+6, compagnie 1,967 pompe bianche 1,838), diesel a 1,940 euro/litro (+11, compagnie 1,985, pompe bianche 1,853). Gpl servito a 0,853 euro/litro (invariato, compagnie 0,855 pompe bianche 0,851), metano servito a 2,177 euro/kg (-6 compagnie 2,277, pompe bianche 2,098), Gnl 2,766 euro/kg (-40, compagnie 2,791 euro/kg, pompe bianche 2,746 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,870 euro/litro (servito 2,095), gasolio self service 1,890 euro/litro (servito 2,120), Gpl 0,932 euro/litro, metano 2,722 euro/kg, Gnl 2,969 euro/kg.