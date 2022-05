02 maggio 2022 a

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Si tassa l'extragettito di un altro 15% per le grandi imprese, per finanziare interventi a sostegno. Il provvedimento complessivo dovrebbe superare i 14 miliardi". Lo dicono all'Adnkronos fonti di governo presenti in cabina di regia con il premier Mario Draghi sul dl aiuti.