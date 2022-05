Energia: Draghi, 'non se ne esce con bilancio nazionale, serve sostegno Ue'

02 maggio 2022 a

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "La politica economica del governo è ispirata alla necessità di sostenere l'economia, ora vediamo, noi stiamo facendo di tutto, tutto il possibile". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

"Noi continueremo a fare interventi sul prezzo energia ma non se ne esce solo con il bilancio nazionale: occorre il sostegno dell'Europa" e il premier cita l'impegno italiano per "un tetto del prezzo del gas" a livello europeo. "Provvedimenti nazionali sono meno efficaci e molto più complicati". Il secondo intervento, aggiunge, "è la Bce che forse smetterà di compare titoli, questo non mi pare abbia avuto reazioni straordinarie sui mercati".