Energia: bozza dl, 600 mln a grandi città per obiettivi Pnrr

02 maggio 2022 a

a

a

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni per l'anno 2025, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a 800.000 abitanti". E' quanto prevede l'articolo 38 del decreto aiuti e energia all'esame del Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi.