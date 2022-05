Calcio: Emery, 'Liverpool all'andata superiore ma noi ci crediamo e daremo battaglia'

02 maggio 2022 a

Roma, 2 mag. - (Adnkronos) - "All'andata il Liverpool ha giocato nel suo stadio ed è stato superiore, ma noi abbiamo grande entusiasmo e siamo pronti a dare battaglia domani. Noi abbiamo fatto uno sforzo davvero grande fin qui, arrivare in finale sarebbe veramente qualcosa di eccellente". Lo dice l'allenatore del Villarreal Unai Emery in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno contro il Liverpool, dove gli spagnoli dovranno provare a recuperare la sconfitta per 2-0 subita a Anfield Road. Emery fa poi il punto della situazione sugli attaccanti. "Gerard Moreno si è allenato in gruppo, Danjuma non si è allenato e dovremo valutarlo. Yeremi Pino invece sarà assente".