Bugo porta sul palco del Concertone la WillChair: Scacco Matto alla Sclerosi Multipla

Roma, 1 mag. (Adnkronos) - Bugo porta sul palco del Concertone del primo maggio la campagna 'Scacco Matto - The WillChair', realizzata da Novartis con Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus) per sensibilizzare sulla lotta alla sclerosi multipla. Il cantautore-conduttore si è seduto sulla WillChair, una sedia realizzata dal designer Derek Castiglioni a partire dal riciclo di una sedia a rotelle (wheelchair), che è una metafora di speranza e neologismo positivo e racchiude in sé i concetti dell'innovazione terapeutica e della ricerca sulla Sclerosi Multipla. "Probabilmente non ci pensiamo mai ma ogni giorno in Italia e nel mondo ci sono migliaia di giovani tra i 20 e i 40 anni a cui viene diagnosticata la Sclerosi Multipla e che vivono questa malattia come una condanna, l'abbandono dei propri sogni e la paura di rinunciare alla normalità", ha detto Bugo, aggiungendo che "oggi grazie ai recenti progressi della ricerca possiamo affermare che la maggior parte delle persone con Sclerosi Multipla possono ambire ad avere un futuro in cui non sarà più prevista una sedia a rotelle".

La presenza della WillChair aveva già animato il retropalco del Concertone da stamattina con tanti artisti che si sono fotografati sulla sedia di design tutta colorata.