Animali: Bolla (Aisa), 'senza uso responsabile farmaci non c'è sicurezza alimentare'

02 maggio 2022 a

a

a

Roma, 2 mag. - (Adnkronos) - “La salute animale è alla base di un cibo salutare e per la sicurezza del consumatore, ma per ottenerla non si può prescindere dalla prevenzione e dall'uso responsabile del farmaco”. Lo ha detto Arianna Bolla, presidente di Aisa Federchimica, intervenendo a margine della presentazione on line del sondaggio sulle scelte alimentari degli italiani e sul binomio allevamenti/benessere animale che Aisa Federchimica ha realizzato in collaborazione con Swg.

“Oggi un ruolo cruciale è quello giocato dal medico veterinario nel monitoraggio della salute e nell'utilizzo corretto dei farmaci, una responsabilità da cui discendono una serie di ricadute tanto sulla salute, quanto sull'economia e sull'ambiente”, ha concluso Bolla.