Roma, 2 mag. (Adnkronos) - Per il metano l'accisa sarà "a zero euro per metro cubo", mentre l'Iva viene sforbiciata al 5%. Lo prevede la bozza del dl carburanti che sta per essere varato dal Cdm e che proroga fino all'8 luglio i tagli dei prezzi alla pompa.