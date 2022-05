Cinema: Mattarella, 'ricordiamo Vitti, Wertmuller, Degli Esposti, Spaak'**

02 maggio 2022 a

a

a

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Nella festa del David il pensiero si rivolge doverosamente ai protagonisti del cinema che ci hanno lasciati di recente. Ricordo per tutti alcune donne che hanno dato un contributo straordinario e che ricordiamo con ammirazione: Monica Vitti, Lina Wertmuller, Piera Degli Esposti, Catherine Spaak". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di presentazione dei candidati ai Premi “David di Donatello” per il 2022.