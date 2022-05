Motomondiale: Bagnaia, 'gara bellissima, tornati a sfruttare nostro potenziale'

01 maggio 2022 a

Jerez, 1 mag. (Adnkronos) - "Giornata bellissima. Abbiamo faticato tanto dall'inizio ma non abbiamo mai smesso di lavorare. Ho avuto la fortuna di correre a Portimao nonostante il dolore, ero in lotta per ritrovare le stesse sensazioni del 2021 e questo weekend tutto è andato bene, sono felicissimo". Lo ha detto il pilota della Ducati Pecco Bagnaia dopo il successo nel Gp di Spagna di MotoGp. "Siamo tornati a sfruttare il nostro potenziale e anche di più, abbiamo fatto un lavoro incredibile. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato in questa settimana con il mio problema alla spalla, ora voglio godermi questa giornata e dare un enorme abbraccio a tutta la mia famiglia", ha aggiunto il pilota della Ducati.